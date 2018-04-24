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Горные спасатели спустили польского туриста с метеорологической станции на Мкинварцвери
24.04.2018 20:12
Горные спасатели из Казбегского подразделения горных спасателей спустили с метеорологической станции на Мкинварцвери пострадавшего польского альпиниста.
Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, у туриста отмечаются повреждения в области нижней конечности.
Пострадавший переведен в больницу.
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