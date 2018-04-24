Горные спасатели спустили польского туриста с метеорологической станции на Мкинварцвери

24.04.2018 20:12 Горные спасатели из Казбегского подразделения горных спасателей спустили с метеорологической станции на Мкинварцвери пострадавшего польского альпиниста.



Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, у туриста отмечаются повреждения в области нижней конечности.



Пострадавший переведен в больницу.















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