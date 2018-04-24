Пожар на улице Гогебашвили в Батуми потушен

24.04.2018 21:54 Пожар на улице Гогебашвили в Батуми потушен. Об этом на месте происшествия Первому каналу сообщил представитель Службы по чрезвычайным ситуациям.



В результате пожара повреждены три дома.



Во время тушения пострадал один пожарный-спасатель, который был переведен в больницу с диагнозом интоксикации. По предварительной информации, других пострадавших нет.



По словам заместителя министра здравоохранения Аджарии Рамаза Джинчарадзе, пострадавшим будет оказана всяческая помощь.



Поначалу на улице Гогебашвили загорелся один дом, после чего огонь перекинулся на два соседних дома. Причина возгорания выясняется.



















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