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ГЛОНАСС перестал работать по всему миру


25.04.2018   11:51
За последние несколько дней сразу два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя, сообщает «Интерфакс».

Сигнал от ГЛОНАСС-М № 734 пропал 19 апреля, позднее была потеряна связь и с ГЛОНАСС-М № 723. В настоящее время на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М. Как отмечает агенство, для покрытия территории России достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата.

Согласно данным «Интерфакса», ГЛОНАСС-М № 734 в июне будет заменен на ГЛОНАСС-М № 756, который в настоящее время находится в наземном резерве.

На официальном сайте Прикладного потребительского центра «Роскосмоса» отмечается, что в настоящее время группировка ГЛОНАСС насчитывает 25 космических аппарата, из которых только 23 используются по целевому назначению.

Ранее в апреле в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники. В этом же месяце источник заявил, что западные страны не хотят сотрудничать с Россией по проекту окололунной станции из-за отставания «по всем технологическим циклам изготовления космической техники».

Лента.ру





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