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В шахте Миндели находятся украинские эксперты
25.04.2018 15:28
Украинские эксперты находятся в шахте Миндели в Ткибули. Горные инженеры осмотрят место происшествия, и подготовят заключение о случившемся. Заключение будет написано после возвращения экспертов в Украину и его обнародует Объединение профсоюзов Грузии.
Эксперты встретятся и с пострадавшими в результате несчастного случая и очевидцами.
Жертвами происшествия в шахте Миндели в начале этого месяца стали шесть человек.
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