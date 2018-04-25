В шахте Миндели находятся украинские эксперты

25.04.2018 15:28 Украинские эксперты находятся в шахте Миндели в Ткибули. Горные инженеры осмотрят место происшествия, и подготовят заключение о случившемся. Заключение будет написано после возвращения экспертов в Украину и его обнародует Объединение профсоюзов Грузии.



Эксперты встретятся и с пострадавшими в результате несчастного случая и очевидцами.



Жертвами происшествия в шахте Миндели в начале этого месяца стали шесть человек.















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