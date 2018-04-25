|
В Ахалцихе сгорел автомобиль
25.04.2018 16:17
Легковой автомобиль сгорел на улице Костава в Ахалцихе. В результате происшествия никто не пострадал.
Автомобиль принадлежит местному жителю Араму Погосову. Владелец считает, что его машину подожгли, однако кто и под каким мотивом – неизвестно.
Как заявили Первому каналу в министерстве внутренних дел, следствие началось по 187-ой статье УК Грузии — повреждение или уничтожение вещи. Автомобилю проводят экспертизу.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна