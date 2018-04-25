В Ахалцихе сгорел автомобиль

25.04.2018 16:17 Легковой автомобиль сгорел на улице Костава в Ахалцихе. В результате происшествия никто не пострадал.



Автомобиль принадлежит местному жителю Араму Погосову. Владелец считает, что его машину подожгли, однако кто и под каким мотивом – неизвестно.



Как заявили Первому каналу в министерстве внутренних дел, следствие началось по 187-ой статье УК Грузии — повреждение или уничтожение вещи. Автомобилю проводят экспертизу.















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