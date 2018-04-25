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Гражданин Грузии пытался незаконно попасть в Украину
25.04.2018 16:33
Пограничники не пропустили в Украину гражданина Грузии, который пытался незаконно попасть в Украину и пытался подкупить должностное лицо пограничного ведомства. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Во время осуществления пограничного контроля в пункте пропуска «Борисполь» пограничники установили, что гражданину Грузии за совершенные им правонарушения запрещен въезд в Украину и объявили ему об отказе в пропуске. Однако, мужчина решил подкупить должностное лицо пограничного ведомства и предложил неправомерную выгоду в размере 200 долларов США", - говорится в сообщении.
Правоохранителям направлено уведомление для внесения в Единый реестр сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы задокументировали 311 случаев предложения взяток пограничникам, "на которые нарушители получили категорический отказ".
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