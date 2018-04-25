Гражданин Грузии пытался незаконно попасть в Украину

25.04.2018 16:33 Пограничники не пропустили в Украину гражданина Грузии, который пытался незаконно попасть в Украину и пытался подкупить должностное лицо пограничного ведомства. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.



"Во время осуществления пограничного контроля в пункте пропуска «Борисполь» пограничники установили, что гражданину Грузии за совершенные им правонарушения запрещен въезд в Украину и объявили ему об отказе в пропуске. Однако, мужчина решил подкупить должностное лицо пограничного ведомства и предложил неправомерную выгоду в размере 200 долларов США", - говорится в сообщении.



Правоохранителям направлено уведомление для внесения в Единый реестр сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).



Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы задокументировали 311 случаев предложения взяток пограничникам, "на которые нарушители получили категорический отказ".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

