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Семь объектов получили статус недвижимого памятника культурного наследия Грузии


25.04.2018   21:30
Семи объектам присвоили статус недвижимого памятника культурного наследия.

Статус присвоен: дому-музею Иакоба Гогебашвили; дому-музею Георгия Леонидзе; Тхморисской церкви Святого Георгия; Чопальской крепости, Чопальскому мосту; церкви Крестителя в селе Цхавери, а также церкви «Темного ущелья», неподалеку от Питаретского монастыря.

Указ о присвоении данным объектам статуса недвижимого памятника культурного наследия издал генеральный директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии.

Индивидуальный правовой акт был опубликован в Законодательном вестнике сегодня, 25 апреля.






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