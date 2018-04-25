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Семь объектов получили статус недвижимого памятника культурного наследия Грузии
25.04.2018 21:30
Семи объектам присвоили статус недвижимого памятника культурного наследия.
Статус присвоен: дому-музею Иакоба Гогебашвили; дому-музею Георгия Леонидзе; Тхморисской церкви Святого Георгия; Чопальской крепости, Чопальскому мосту; церкви Крестителя в селе Цхавери, а также церкви «Темного ущелья», неподалеку от Питаретского монастыря.
Указ о присвоении данным объектам статуса недвижимого памятника культурного наследия издал генеральный директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии.
Индивидуальный правовой акт был опубликован в Законодательном вестнике сегодня, 25 апреля.
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