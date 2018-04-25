На окраине Батуми провалился автомобильный мост

25.04.2018 22:46 На окраине Батуми рухнул автомобильный мост, расположенный на улице Фридона Халваши. Об этом сообщает сегодня Общественное телевидение Грузии.



Рухнувший мост находился в поселке Ангиси, из-за чего местные жители оказались оторванными от центральной дороги, связывающей поселок с центральной автомагистралью.



По словам местных жителей, мост был аварийным с тех пор как год назад протекающая там река подмыла опору моста. Они заявляют, что не раз обращались в мэрию Батуми с этой проблемой, однако вопрос остался без реагирования.



Население требует своевременно восстановить мост. Они уверены, что передвижение по аварийному мосту опасно и для пешеходов.















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