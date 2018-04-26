Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии cоздали Службу прогнозирования аэроаллергенов


26.04.2018   11:31
В Грузии появилась Служба подсчета и прогнозирования аэроаллергенов. Центр аллергии и иммунологии основал три станции аэроаллергенов - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Презентацию новой службы в Тбилиси приурочили к Всемирной недели аллергии, которая проходит 22-28 апреля.

Служба подготовила пятилетний календарь мониторинга аэроаллергенов Тбилиси, проводит прогнозирование распространения аэроаллергенов на странице в Facebook и сотрудничает в проекте Европы по подсчету аэроаллергенов.

Прогноз распространения аэроаллергенов в воздухе поможет людям, подверженным сезонной аллергии, получить детальную информацию о симптомах заболевания, о растениях, цветущих в определенный период в определенной местности и возможных превентивных мерах.

Как отметили на презентации, развитые страны давно предоставляют гражданам такой прогноз, который называется Pollen Count Forecast. «В передовых странах прогнозирование концентрации аэроаллергенов в воздухе осуществляется наряду с прогнозом погоды. С помощью этой информации люди, подверженные аллергии, ведут ежедневный мониторинг своего статуса», - заявил на презентации глава Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Rosenbauer займется сборкой пожарно-спасательной техники в Грузии
В Грузии подорожали внутренние полеты
Спрос на нефтепродукты в Грузии вырос
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров обещает ликвидировать трехсменку в школах
Правящая партия Армении сменит председателя
Президент Армении создает собственную партию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна