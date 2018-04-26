В Грузии cоздали Службу прогнозирования аэроаллергенов

26.04.2018 11:31 В Грузии появилась Служба подсчета и прогнозирования аэроаллергенов. Центр аллергии и иммунологии основал три станции аэроаллергенов - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Презентацию новой службы в Тбилиси приурочили к Всемирной недели аллергии, которая проходит 22-28 апреля.



Служба подготовила пятилетний календарь мониторинга аэроаллергенов Тбилиси, проводит прогнозирование распространения аэроаллергенов на странице в Facebook и сотрудничает в проекте Европы по подсчету аэроаллергенов.



Прогноз распространения аэроаллергенов в воздухе поможет людям, подверженным сезонной аллергии, получить детальную информацию о симптомах заболевания, о растениях, цветущих в определенный период в определенной местности и возможных превентивных мерах.



Как отметили на презентации, развитые страны давно предоставляют гражданам такой прогноз, который называется Pollen Count Forecast. «В передовых странах прогнозирование концентрации аэроаллергенов в воздухе осуществляется наряду с прогнозом погоды. С помощью этой информации люди, подверженные аллергии, ведут ежедневный мониторинг своего статуса», - заявил на презентации глава Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.















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