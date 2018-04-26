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Оплачивать проезд в муниципальном транспорте в Тбилиси можно будет грузинскими и иностранными картами всех типов


26.04.2018   13:03
С 15 сентября оплачивать проезд в муниципальном транспорте в Тбилиси можно будет грузинскими и иностранными картами VISA и MasterCard всех банков и всех типов, сообщает «Банк Грузии».

«В соответствии с условиями тендера, с 15 сентября текущего года оплачивать проезд в тбилисском муниципальном транспорте можно будет грузинскими и иностранными картами VISA и MasterCard всех типов. С указанной даты будет запущена обновленная система», - заявляют в «Банке Грузии».

Напомним, что в прошлом году в объявленном тбилисской мэрией аукционе на модернизацию системы оплаты в столичном муниципальном транспорте победил «Банк Грузии». «Банк Грузии» получил право на оперирование системой билетирования сроком на 10 лет.







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