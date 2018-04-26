В Зугдиди из автомашин, предназначенных для борьбы с мраморным клопом, украли аккумуляторы

26.04.2018 16:19 В мэрии Зугдидского муниципалитета произошла кража.



Как сообщает Первый канал, украдены аккумуляторы из тех автомашин, которые вчера были переданы мэрии для борьбы с мраморным клопом.



В министерстве внутренних дел Первому каналу заявили, что следствие ведется по статье 177 УК Грузии – кража. Как поясняют в ведомстве, проводятся активные следственные мероприятия в целях задержания виновных.















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