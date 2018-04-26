Три армянских министра подали в отставку

26.04.2018 17:18 Три министра, представлявшие в правительстве Армении партию "Дашнакцутюн", подали в отставку из-за развала правящей парламентской коалиции, сообщает 26 апреля "Панорама".



Со своих постов уволились Давид Локян (исполняющий обязанности министра территориального управления и развития), Левон Мкртчян (и.о. министра образования и науки) и Арцвик Минасян (и.о. министра охраны природы).



Кроме того, в отставку подали губернатор Ширакской области Армении Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян.



Накануне из правительства также ушел исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян. Он присоединился к протестам.



25 апреля Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" объявила о выходе из политической коалиции с правящей Республиканской партией и потребовала избрать нового премьер-министра, который бы пользовался доверием народа.



В Армении с середины апреля продолжаются массовые акции оппозиции против правящей партии и бывшего президента Сержа Саргсяна, который после десяти лет управления страной был выдвинут на пост премьер-министра.















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