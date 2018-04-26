НКРКГ запустит для пользователей механизм измерения качества интернета

26.04.2018 22:18 На рынке фиксированного интернета царит тяжелейшая ситуация, потребителям подается низкокачественный интернет, а цены являются неадекватными, — заявил председатель Национальной комиссии по коммуникациям Грузии Каха Бекаури на сегодняшнем заседании комиссии, в ходе которого состоялись устные слушания в связи с утверждением порядка проверки качества поставляемого потребителям интернета.



Как заверил Бекаури, после задействования механизма по контролю качества интернета не останется недовольных потребителей, достижение чего и является целью и задачей комиссии.



«В частности, у потребителей появится инструмент, который позволит регулярно замерять и сравнивать, соответствует ли реальная скорость получаемого интернета оговоренному в пользовательском соглашении с провайдером. Это можно будет сделать с помощью приложения-аппликации, которую можно будет скачать с веб-сайта комиссии, после чего пользователь сможет контролировать качество интернета в любое время суток», — заявил председатель Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.



По его словам, после внедрения данной системы комиссия будет следить за процессом в круглосуточном режиме, и интересы потребителей будут полностью защищены.



«Я неоднократно заявлял, что главный вопрос в моей повестке дня — исправить ситуацию на рынке фиксированного интернета как можно быстро и эффективно для того, чтобы оздоровить ситуацию, а цены и качество стали адекватными», — сказал Каха Бекаури.



Информация предоставлена пресс-службой Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.















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