В Турции убит гражданин Грузии

27.04.2018 10:19 Гражданин Грузии жестоко убит в Турции – 47-летний Лухум Джанджария был обнаружен с перерезанным горлом в одном из скверов Стамбула, сообщает телеканал «Рустави 2».



Житель Поти некоторое время назад Джанджария уехал на заработки в турецкий город Измир. На работу в Турции мужчина устроился благодаря своему знакомому.



По словам родственников Джанджария, им не известны причины и обстоятельства убийства. Вместе с тем они отмечают, что ранее у мужчины произошел конфликт с работодателем. Как утверждается, Джанджария не нравились существующие условия, он хотел вернуться в Грузию, однако наниматель не отпускал его.



«С самого начала они отобрали у него паспорт и телефон… Это настолько ужасное место, что для любого нормального человека подобные условия были бы неприемлемы», — сказала журналистам родственница мужчины.



Когда тело Джанджария обнаружили в Стамбуле, на его лице и шее были зафиксированы многочисленные раны, предположительно нанесенные ножом.



Родственники мужчины полагают, что его убили в Измире, а затем, с целью сокрытия следов преступления, перевезли тело в Стамбул. Расстояние между двумя этими городами превышает 400 километров.



Теперь семья Джанджария требует, чтобы полиция Турции провела объективное расследование и допросила работодателя мужчины.



Турецкие специалисты уже завершили все соответствующие экспертизы. Тело Джанджария сегодня должны доставить в Поти, где его и похоронят.















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