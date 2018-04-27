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В 32-х детских садах Тбилиси газовые плиты заменят на электрические


27.04.2018   16:25
В кухонных блоках 32-х детских садов Тбилиси появится новая техника – в целях проекта по обеспечению безопасности детей, существующие газовые плиты заменят на электрические.

По информации мэрии Тбилиси, кухонную технику закупили на основании рекомендаций газораспределительной компании «КазТрансГаз».

По данным ведомства, эксперты компании изучили все кухонные блоки после обращения Агентства по управлению детскими садами, изучены те детские сады, в которых пользуются газовыми плитами.

В остальных детских садах электрические плиты уже установлены. По заявлению Агентства по управлению детскими садами, безопасность детей является их приоритетом и с этой точки зрения в публичных детских садах осуществляется не один проект.






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