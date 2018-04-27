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Чохатаурскому муниципалитету передали специальную технику для борьбы с мраморным клопом
27.04.2018 16:36
Для мероприятий по борьбе с мраморным клопом в Чохатаурском муниципалитете будут работать четыре единицы специальной техники, а также два тракторных агрегата для обработки полей, — информацию об этом распространяет мэрия Чохатаурского муниципалитета.
По данным мэрии, должны быть опрысканы и технологией термического тумана обработаны территории в собственности государства: села, кукурузники, где необходимо использовать специальную технику, линии у лесов, чтобы пресечь распространения вредителя на населенных территориях из леса.
«Государственный ресурс полностью мобилизован для своевременного проведения мероприятий против вредителя», — заявил руководитель Национального агентства продовольствия Зураб Чекурашвили.
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