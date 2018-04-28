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Гражданин Грузии задержан в Италии по обвинению в квартирной краже


28.04.2018   13:26
Гражданин Грузии был задержан в городе Галларат на севере Италии по обвинению в краже, сообщает местный информационный портал VareseNews.

По данным СМИ, 47-летний гражданин Грузии состоял в «международной банде». Вместе с ним полицейские задержали 35-летнего гражданина России и 40-летнего гражданина Словакии.

Все трое незаконно проникли в квартиру, хозяин которой находился в Милане. На телефоне владельца было установлено специальное приложение, оповещающее о взломе. Программа сработала в момент кражи, и хозяин квартиры вызвал на место полицию.

Обвиняемые пытались бежать вместе с украденными вещами, однако карабинеры все же смогли задержать их.

Задержанные были помещены в изолятор. В ближайшее время они предстанут перед судом в Бусто-Арсицио.






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