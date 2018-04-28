|
Гражданин Грузии задержан в Италии по обвинению в квартирной краже
28.04.2018 13:26
Гражданин Грузии был задержан в городе Галларат на севере Италии по обвинению в краже, сообщает местный информационный портал VareseNews.
По данным СМИ, 47-летний гражданин Грузии состоял в «международной банде». Вместе с ним полицейские задержали 35-летнего гражданина России и 40-летнего гражданина Словакии.
Все трое незаконно проникли в квартиру, хозяин которой находился в Милане. На телефоне владельца было установлено специальное приложение, оповещающее о взломе. Программа сработала в момент кражи, и хозяин квартиры вызвал на место полицию.
Обвиняемые пытались бежать вместе с украденными вещами, однако карабинеры все же смогли задержать их.
Задержанные были помещены в изолятор. В ближайшее время они предстанут перед судом в Бусто-Арсицио.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна