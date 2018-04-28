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В бакинском Trump Tower возник пожар
28.04.2018 13:43
В Баку горит здание Trump Tower, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Задымление произошло на последнем этаже здания. В настоящее время к тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана.
Башня Trump Tower в городе Баку считается одной из пяти высочайших зданий Азербайджана (130 метров).
Строительство башни началось в 2008 году. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены.
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