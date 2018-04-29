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В Италии за кражу задержали трех граждан Грузии
29.04.2018 11:49
В итальянском городе Мантуя за кражу задержали трех граждан Грузии. Как сообщает издание Gazzetta di Mantova, в 8 часов вечера по местному времени полиция получила сообщение, что несколько иностранцев, предположительно, нетрезвые, беспокоят прохожих.
На основании показаний одного из свидетелей, они задержали гражданина Грузии Н.А. Однако после доставки в полицию его отпустили.
Позже в полицию обратился еще один свидетель, гражданин Ганы, заявивший, что его обокрали. По его словам, его без причины избили пять человек и отобрали телефон.
Полиция прибыла на место происшествия и задержала три лица, в том числе, ранее задержанного и отпущенного Н.А.
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