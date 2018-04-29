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Гражданин Грузии обнаружен мертвым в Дании


29.04.2018   12:42
56-летний гражданин Грузии обнаружен мертвым в Дании, сообщает телеканал «Рустави 2».

По предварительной информации, причиной смерти Гелы Папашвили стал сердечный приступ. Мертвого мужчину 26 апреля обнаружил его родственник, который и известил о произошедшем полицию.

Папашвили уроженец села Мтисдзири Кварельского района. Он работал водителем в одной из польских логистических фирм, которая занимается международными перевозками.

Сын мужчины — 30-летний Коба Папашвили, работал в той же компании. В ноябре 2017 года молодой человек был обнаружен мертвым на территории порта в городе Булон-Сюр-Мер на севере Франции. По неподтвержденной информации, по обвинению в убийстве Кобы Папашвили французские полицейские задержали гражданина Грузии.






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