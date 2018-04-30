Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В центре Еревана начался митинг оппозиционеров


30.04.2018   20:31
Многотысячный митинг во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном в понедельник начался на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее колонна оппозиционеров прошла от площади Нжде по центральным улицам армянской столицы.

Митингующие держат национальные флаги, а также разные плакаты, в том числе плакат "Россия Армения дружба навсегда". Со сцены перед протестующими выступают оппозиционеры, на сцене также находится лидер оппозиции в Армении Пашинян.

На площади, где проходит митинг, дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Еревана в целом спокойная.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Kuwait Airways начинает выполнение рейсов на Тбилиси
«Билайн» оштрафовали на 270 тысяч долларов ვ Грузии
Экспорт грузинского вина в Великобританию возрос на 98%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейская школа Восточного партнерства организует летний лагерь в Грузии
АРФД предлагает до 1 мая достичь политического согласия вокруг единого кандидата в премьеры Армении
Депутаты Госдумы России в Ереване провела встречу со спикером парламента Армении Ара Баблояном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна