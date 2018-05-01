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Спасатели борются с пожаром в Боржомском муницитпалитете
01.05.2018 10:54
Локализовать пожар в лесу у села Сакире Боржомского муниципалитета до сих пор не удается. Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте пока работает только живая сила.
«На данный момент пожар еще не локализован. На месте работают до 60 пожарных-спасателей. Мобилизована пожарно-спасательная техника, но из-за того, что место пожара неприступное, технике подъехать не удается», - сообщают в службе.
По их же информации, до локализации пожара невозможно сказать, какая площадь сгорела. Что касается опасности распространения огня, то, по информации службы, такой угрозы не существует, так как пожар достаточно далеко от населенного пункта.
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