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Американский пастор убит в Одессе
01.05.2018 16:34
В Одессе убили пастора из США, который проводил службы в местном храме. Об этом сообщают «Вести Украина».
По словам представителя Главного управления Нацполиции в Одессе, задержаны двое подозреваемых.
«Священнослужитель обнаружен мертвым в арендованном им жилье, в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле — следы пыток», — сообщил полицейский.
По данным источника «Вестей», задержанные — выходцы с Кавказа. У пастора отобрали ценные вещи.
В Киеве 30 апреля избили депутата Верховной Рады Мустафу Найема. Это произошло после конфликта на дороге.
По данным ТСН, задержаны три человека, двое граждан России и один — Украины. Все они уроженцы Украины, по национальности — чеченцы, утверждает телеканал.
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