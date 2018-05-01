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Американский пастор убит в Одессе


01.05.2018   16:34
В Одессе убили пастора из США, который проводил службы в местном храме. Об этом сообщают «Вести Украина».

По словам представителя Главного управления Нацполиции в Одессе, задержаны двое подозреваемых.

«Священнослужитель обнаружен мертвым в арендованном им жилье, в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле — следы пыток», — сообщил полицейский.

По данным источника «Вестей», задержанные — выходцы с Кавказа. У пастора отобрали ценные вещи.

В Киеве 30 апреля избили депутата Верховной Рады Мустафу Найема. Это произошло после конфликта на дороге.

По данным ТСН, задержаны три человека, двое граждан России и один — Украины. Все они уроженцы Украины, по национальности — чеченцы, утверждает телеканал.






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