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Обязательство по регулированию потребления табака были возложены на полицию
01.05.2018 22:00
«Обязательство по регулированию потребления табака и ответственность были возложены на патруль и мы, разумеется, его достойно выполним», — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.
По словам министра, пока у него нет данных в связи с нарушениями.
«Хочу подчеркнуть, что обязательство по регулированию потребления табака и ответственность были возложены на патрульную полицию — конечно, мы достойно выполним это обязательство.
Я хочу попросить у гражданского общества поддержки в этом деле, так как это наша общая задача. В случае, если граждане будут помогать нам в этом направлении, то мы будем уделять больше времени превенции других принципиальных вопросов», — заявил Георгий Гахария.
Новые регуляции потребления табака, запрещающие курить в общественных местах, вошли в силу с сегодняшнего дня.
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