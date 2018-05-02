Причины возгорания в лесу Боржомского района будут расследованы

02.05.2018 11:53 Причины возникновения сильного пожара в лесу близ села Сакире Боржомского района установит следствие. Об этом заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили.



Он подчеркнул, что невозможно себе представить, что сильный пожар, на локализацию которого потребовалось около 20 часов, произошел из-за естественных факторов.



По словам Мгебришвили, на территории около двух гектаров возникло десять разных очагов возгорания.



«Что касается причин пожара, однозначно могу сказать, что исключаю естественный фактор. Возникновение пожара в лесу в такое время представить невозможно. Было ли это сделано целенаправленно, или по неосторожности – установит следствие», — сказал Мгебришвили.



Он сообщил, что Служба управления чрезвычайными ситуациями подключит специалистов, которые в течение двух дней проведут мониторинг с помощью дронов.



По словам Мгебришвили, в тушении пожара в Сакире приняли участие более 100 пожарных-спасателей.



«Несмотря на то, что рельеф довольно сложный и к месту сложно подобраться, пожарные-спасатели работали самоотверженно. На данном этапе пожар локализован. Нет опасности распространения огня. В тушении пожара участвовали около 50 пожарных. Мы вызвали и дополнительные силы из Тбилиси и к ним добавились 70 пожарных-спасателей», — сообщил Мгебришвили.



Как уже сообщалось, пожар в лесу, который расположен в семи километрах от села Сакире Боржомского района, возник вечером 30 апреля. Огонь быстро распространился на территории в 500 квадратных метров – горели сухие деревья, кустарник и трава.



Локализовать пожар не удавалось почти двадцать часов из-за того, что пожарные не могли подвезти технику к труднодоступному участку. Тушить возгорание пришлось практически вручную, с помощью переносных баллонов с водой.



В августе прошлого года в Боржомском лесу произошла целая серия пожаров – тогда пламя распространилось на территорию в 752 гектара.















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