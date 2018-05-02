ТПП на границе Грузии с Арменией заработал в обычном режиме

02.05.2018 19:24 Таможенно-пропускной пункт «Бавра», расположенный на армянской стороне грузино-армянской границы, возобновил работу в обычном режиме. Пограничники уже пропускают людей из Грузии в Армению. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе Службы доходов министерства финансов Грузии.



Сегодня с утра армянская сторона перестала обслуживать пассажиров, которые переходили границу через ТПП «Ниноцминда». В результате на грузинской стороне образовались заторы.



Помимо «Ниноцминда» на сегодняшний день у Грузии на границе с Арменией действуют еще три таможенно-пропускных пункта – «Гугути», «Ахкерп» и «Садахло». В Службе доходов сообщают, что остальные таможенно-пропускные пункты работают в обычном режиме.



По данным Службы доходов Грузии, проблемы на границе связаны с протестными акциями в Ереване.



Как сообщают СМИ из Еревана, сторонники лидера протестного движения в Армении, главы парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна перешли к тотальной блокировке улиц в Ереване, а также полностью парализовали метро. Перекрыта автотрасса из столицы в международный аэропорт «Звартноц», сотрудники которого присоединились к забастовке.















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