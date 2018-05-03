В Тушетии будет проведена реабилитация 10 исторических поселений-крепостей

03.05.2018 11:39 В Тушетии начинаются подготовительные работы для последующей реабилитации 10 исторических поселений-крепостей, — заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили.



Как отметил Квирикашвили, часть древнейших строений повреждена или находится на грани уничтожения.



«Вы знаете, что каким большим богатством Грузии является Тушетия, конкретно, ее красивейшее историко-этнографическое наследие, ландшафт, самобытность. К сожалению, часть древних строений повреждены или находятся на грани уничтожения. После распада Советского Союза не проводилось никаких исследований по этому культурному наследию, и мы должны в первую очередь запланировать проведение описания и инвентаризации этих памятников в целях их полной реабилитации в последующем. Начинаем инвентаризационные исследования 10 поселков-крепостей», — сказал премьер-министр.



В частности, речь идет о следующих укрепленных поселениях Тушетии: Дзвели Дикло, Дзвели Гиреви, Чонтио, Хехо, Агурта, Царо, Твало, Тарсма, Дагиурта и Индурта.



«Это древнейшие грузинские деревни. На первом этапе на проведение описания мы выделим 400 тысяч лари. В работе будет задействована молодежь, студенты, что очень хорошо. Затем, на основании проведенной описи будет осуществлена реабилитация этих важнейших объектов с применением современных профессиональных подходов», — сказал премьер-министр.















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