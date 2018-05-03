С 2019 года в Грузии будут по-новому финансировать учебу в вузах

03.05.2018 12:01 С 2019 года министерство образования и науки Грузии планирует внедрить новую модель финансирования учебы в высших учебных заведениях.



В частности, будет полностью изменена существующая форма финансирования так называемых «бесплатных» факультетов. Теперь бесплатной станет учеба на тех факультетах, которые государство сочтет приоритетными, сообщает телекомпания «Имеди».



В настоящее время государство полностью финансирует обучение на бесплатных факультетах тем абитуриентам, которые набрали высшие баллы на Единых национальных экзаменах. В 2017 году на бесплатных факультетах было более 5,6 тысячи мест.



По словам заместителя министра образования Теймураза Мургулия, существующая форма является неприемлемой для ведомства. Так, в 2017 году государство профинансировало учебу порядка 700 будущих экономистов.



«Зачем Грузии нужно финансировать на бесплатных факультетах столько экономистов? Намного важнее финансировать в увеличенном количестве факультеты физики, химии, биологии и многих других наук. Существующая на сегодняшний день модель изменится, новая будет ориентирована на приоритеты страны и на то, что требуют интересы государства и бизнеса», — сказал Мургулия.



Министерство образования намерено внести соответствующий законопроект в парламент страны в сентябре. На данный момент Минобразования активно работает над новой моделью «бесплатных факультетов», которая вступит в силу с 2019 года.















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