Лидер партии «Гирчи» задержан по обвинению в мелком хулиганстве

03.05.2018 14:47 Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе находится в полиции. Правоохранители обвиняют Джапаридзе в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.



Зураба Джапаридзе ознакомят с обвинением во втором отделении полиции по проспекту Важа–Пшавела, после чего члены "Гирчи" перейдут в Тбилисский городской суд. Возможно, административное правонарушение рассмотрит суд.



Напомним, вчера членов "Гирчи" Вахтанга Мегрелишвили и Яго Хвичия задержали за мелкое хулиганство, и оказание сопротивления полиции.

















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