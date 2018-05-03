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Лидер партии «Гирчи» задержан по обвинению в мелком хулиганстве


03.05.2018   14:47
Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе находится в полиции. Правоохранители обвиняют Джапаридзе в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

Зураба Джапаридзе ознакомят с обвинением во втором отделении полиции по проспекту Важа–Пшавела, после чего члены "Гирчи" перейдут в Тбилисский городской суд. Возможно, административное правонарушение рассмотрит суд.

Напомним, вчера членов "Гирчи" Вахтанга Мегрелишвили и Яго Хвичия задержали за мелкое хулиганство, и оказание сопротивления полиции.







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