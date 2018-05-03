Сотрудник банка погиб в ходе вооруженного нападения на филиал HSBC в Ереване

03.05.2018 16:03 Разбойное нападение было совершено на филиал банка HSBC в Ереване в четверг, написал на своей странице в Facebook начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.



"Приблизительно в 14:25 в полицию поступил сигнал о том, что совершено разбойное нападение на филиал банка HSBC, расположенный на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюлбенкяна. Выяснилось, что осуществивший нападение человек, вооруженный ножом, гранатой, ружьем, ворвался в банк, ранил двух сотрудников, один из которых скончался", - написал Агаронян.



По его словам, совершивший нападение похитил деньги и пытался сбежать, однако ему это не удалось.



"Незамедлительно прибывшая на место происшествия оперативная группа окружила его. Он оказал сопротивление, ранил одного из полицейских, однако благодаря профессиональным действиям полиции был быстро обезврежен и доставлен в полицию. Обстоятельства дела выясняются. Ведется следствие", - написал Агаронян.















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