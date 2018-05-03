Бывший тренер сборной Грузии по баскетболу возглавил клуб НБА

03.05.2018 20:44 Бывший главный тренер сборной Грузии по баскетболу серб Игор Кокошков возглавил клуб Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) "Финикс Санз", говорится в сообщении на официальном сайте команды.



Детали контракта и его финансовая сторона пока не разглашаются. Известно, что к своим обязанностям 46-летний Кокошков приступит с нового сезона. На данный момент сербского специалиста связывают контрактные обязательства с "Юта Джазз", где он является ассистентом главного тренера.



Кстати, Кокошков стал первым в истории НБА главным тренером, который не родился в США.



Свою тренерскую карьеру в НБА Кокошков начал в 2000 году. За это время он успел поработать ассистентом в таких клубах как: "Лос-Анджелес Клипперс", "Детройт Пистонс", "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерс", "Орландо Мэджик" и "Юта Джазз".



С 2008 по 2015 год Кокошков возглавлял сборную Грузии по баскетболу. Под его руководством национальная команда Грузии впервые в своей истории смогла квалифицироваться на чемпионат Европы (2011), после чего сыграла еще на двух континентальных первенствах под началом серба (2013 и 2015).



В 2016 году Кокошков возглавил сборную Словении, а год спустя привел команду к золотым медалям на чемпионате Европы (2017). В финале словенцы обыграли сербов со счетом 93:85.















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