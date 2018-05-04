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На сервер Агентства гражданской авиации Грузии совершили кибератаку


04.05.2018   12:26
2 мая сервер Агентства гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития подвергся кибератаке.

По данным агентства, вирус повредил базу данных, программы и электронные адреса агентства.

«Для исправления проблем в результате нападения, вместе с агентством участвуют все соответствующие ведомства. Для авиакомпаний и авиационных предприятий, операторов и авиаспециалистов на данный момент действуют следующие эл.адреса: safety@gcaa.ge; flightstandards@gcaa.ge; air@gcaa.ge;cds@gcaa.ge; office@gcaa.ge; с помощью фиксированных телекоммуникационных сетей международной авиации и других альтернативных способов, агентство уже обеспечило информирование всех необходимых адресатов. Агентство гражданской авиации продолжает работу в привычном режиме. Авиационные предприятия и другие заинтересованные лица обслуживаются без задержек», — отмечается в заявлении агентства.






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