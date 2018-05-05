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Молодой человек, погибший в Хадорском ущелье - чемпион мира Гига Ткемаладзе
05.05.2018 20:27
Спасатели подняли сегодня их Хадорского ущелья тело сорвавшегося 26-летнего мужчины. Погибший – чемпион мира по панкратиону Гига Ткемаладзе. Его гибель Ambebi.ge подтвердил друг спортсмена.
Ткемаладзе жил в Америке и часто бывал в Тбилиси. По распространившейся информации, он оступился на скале и упал в ущелье.
По информации Агентства чрезвычайных ситуаций, на месте работали 20 спасателей пожарно-спасательных отделений Гурджаани, Телави и Ахмета.
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