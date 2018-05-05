От неизвестных наркотиков в Грузии продолжают гибнуть молодые люди

05.05.2018 20:34 Общественное движение «Белый шум» заявило о еще двух случаях гибели молодых людей в Грузии после употребления неизвестных наркотических средств.



На прошлой неделе администрация популярного тбилисского техно-клуба Bassiani сообщила о нескольких случаях передозировки посетителей наркотиком мефедрон. Благодаря своевременным действиям сотрудников клуба, фатального исхода удалось избежать. Позже о появлении нового наркотика в Тбилиси сообщило и движение «Белого шума». Активисты тогда отметили, что мефедрон – это опасный наркотик, при смешивании которого с другими веществами или алкоголем существует большая вероятность смерти.



Уже на следующий день с употреблением мефедрона общественность связала гибель двух молодых людей в Тбилиси. В МВД Грузии подтвердили, что молодая девушка и юноша действительно были обнаружены мертвыми в своих домах. Вместе с тем, в ведомстве заявили, что озвучить причины смерти они смогут только после экспертизы.



Как утверждает «Белый шум», 5 мая из-за употребления смертельного наркотика скончались еще двое человек. Активисты считают, что ответственность за эти факты несут власти страны, которые «не делают абсолютно ничего для того, чтобы изменить ситуацию».



«С полной ответственностью мы заявляем, что в стране возникло чрезвычайное положение, правительство, между тем, молчит и воздерживается от ответственности. На «черном рынке» доступны препараты, которые убивают наших сограждан. У нас есть основания полагать, что все это происходит целенаправленно, и системе безразличны смерти», — говорится в заявлении «Белого шума».



В «Белом шуме» отметили, что в данном случае речь идет не только о мефедроне, но и о других наркотических веществах сомнительного происхождения.



«Полагаем, что причиной летальных исходов является не только т.н. мефедрон, но и все другие наркотические препараты, разбавленные сомнительными веществами», — сказано в заявлении.



Активисты призвали общественность «любой ценой» воздержаться от употребления и приобретения каких-либо наркотиков.



«Происходящее очень похоже на спланированный саботаж, где потребители абсолютно не защищены. При таком развитии, похожем на геноцид, спасти нас могут только лишь предупреждения друг друга», — добавили активисты.



Следует отметить, что в МВД Грузии до сих пор никак не прокомментировали заявление активистов.

В движении «Белого шума» неоднократно заявляли, что случаи гибели из-за употребления сомнительных наркотиков являются прямым следствием «репрессивной» наркополитики властей. Изменение существующей наркополитики было одним из предвыборных обещаний правящей партии «Грузинская мечта». Власти начали работу над этим вопросом в июне 2017 года после массовых акций протеста в центре Тбилиси, в которых приняли участие несколько десятков тысяч человек.



В конце января глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Акакий Зоидзе заявил, что смягчение наркополитики в Грузии может быть отложено минимум на год. Депутат отметил, что декриминализация в стране не будет введена до тех пор, пока не будет готова инфраструктура для того, чтобы обеспечить необходимые сервисы вместо тюремного наказания.















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