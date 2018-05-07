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Две человека были задержаны в Тбилиси за предоставление места для занятия проституцией


07.05.2018   10:26
В Тбилиси были задержаны два человека по обвинению за предоставление места для занятия проституцией. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.

В частности, сотрудники управления по борьбе с трефикингом и незаконной миграцией главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии, в результате проведенных следственных мероприятий и оперативной информации, на основании распоряжения суда, задержали по обвинению в пособничестве проституции гражданина Турции Ф.И 1964 г.р. и гражданку Грузии И.К. 1967 г.р

Следствие ведется по статье «выделение места или жилплощади для проституции» 254 статья УК Грузии, что предусматривает штраф или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Следствие установило, что Ф.И и И.К. за определенную плату предоставляли женщинам место для занятия проституцией в одной из гостиниц Тбилиси. В то время, как гражданин Турции является владельцем гостиницы, гражданка Грузии работала там администратором и барменом.

Полиция уже опросила шесть свидетелей. Задержанные признали свою вину.






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