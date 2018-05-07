В первом квартале 2018 года в результате ДТП в Грузии погибли 107 человек

07.05.2018 18:45 В первом квартале 2018 года в результате ДТП в Грузии погибли 107 человек, - об этом сообщает Bpn.ge со ссылкой на статистику МВД.



Согласно статистике МВД, за 3 месяца 2018 года всего зафиксировано 1 428 дорожно-транспортных происшествий. Причиной 54 из них было опьянение. За 3 месяца от аварий пострадали 1 986, погибли же 107 человек.



Что касается 2017 года, тогда в стране всего произошло 6 079 дорожно-транспортных происшествий, отсюда 160 случаев были обусловлены нетрезвым состоянием. По статистике МВД, в прошлом году от аварий пострадал 8 461 человек, погибли 517.















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