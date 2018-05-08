Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские таможенники изъяли 4,5 килограмм контрабандного золота


08.05.2018   14:49
Следственная служба министерства финансов Грузии выявила на таможенной границе пять фактов контрабанды золота.

Как сообщает сегодня следственная служба, в двух случаях большое количество изделий из золота — 238 штук золотых цепочек и ожерелий и две единицы золотых слитков провезли через границу в тайниках, смонтированных в автомобилях.

В еще трех случаях обвиняемые пытались тайно провезти в Грузию незадекларированные изделия из золота, закрепив его на теле под одеждой.

В результате следственных мероприятий в общем итоге было изъято 4 590 грамм золота и золотых изделий на общую стоимость 429 000 лари (около 178 тысяч долларов) – сказано в отчете службы.
Следствие ведется по второй и пятой частям статьи 214 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения от 8 до 11 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
Гогуадзе: Наша задача - говорить с населением оккупированных территорий
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении
Гурбанов: Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2019 году
На заседании Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз утверждена Концепция дорожной карты
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна