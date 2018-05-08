Грузинские таможенники изъяли 4,5 килограмм контрабандного золота

08.05.2018 14:49 Следственная служба министерства финансов Грузии выявила на таможенной границе пять фактов контрабанды золота.



Как сообщает сегодня следственная служба, в двух случаях большое количество изделий из золота — 238 штук золотых цепочек и ожерелий и две единицы золотых слитков провезли через границу в тайниках, смонтированных в автомобилях.



В еще трех случаях обвиняемые пытались тайно провезти в Грузию незадекларированные изделия из золота, закрепив его на теле под одеждой.



В результате следственных мероприятий в общем итоге было изъято 4 590 грамм золота и золотых изделий на общую стоимость 429 000 лари (около 178 тысяч долларов) – сказано в отчете службы.

Следствие ведется по второй и пятой частям статьи 214 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения от 8 до 11 лет.















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