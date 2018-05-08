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В Бразилии вышла почтовая марка в связи со 100-летним юбилеем Первой Грузинской Демократической Республики
08.05.2018 15:48
В связи со 100-летним юбилеем Первой Грузинской Демократической Республики бразильская почта выпустила новую почтовую марку.
На марке изображен обнаруженный в Грузии древнейший квеври и есть надписи – «Грузия – колыбель вина» и «100-летний юбилей основания Первой Грузинской Демократической Республики».
По информации министерства иностранных дел Грузии, эта марка будет способствовать повышению информированности о Грузии и укоренении Грузии, как родины вина не только в Бразилии, но и в португалоязычном мире.
Издать почтовую марку, посвященную Грузии удалось при активном участии посольства Грузии в Бразилии.
В рамках юбилея 100-летия основания Грузинской Демократической Республики, в Бразилии пройдет и грузинская неделя, в рамках которой состоятся выставка о трех видах грузинского алфавита и мастер-классы грузинской кулинарии.
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