В Бразилии вышла почтовая марка в связи со 100-летним юбилеем Первой Грузинской Демократической Республики

08.05.2018 15:48 В связи со 100-летним юбилеем Первой Грузинской Демократической Республики бразильская почта выпустила новую почтовую марку.



На марке изображен обнаруженный в Грузии древнейший квеври и есть надписи – «Грузия – колыбель вина» и «100-летний юбилей основания Первой Грузинской Демократической Республики».



По информации министерства иностранных дел Грузии, эта марка будет способствовать повышению информированности о Грузии и укоренении Грузии, как родины вина не только в Бразилии, но и в португалоязычном мире.



Издать почтовую марку, посвященную Грузии удалось при активном участии посольства Грузии в Бразилии.



В рамках юбилея 100-летия основания Грузинской Демократической Республики, в Бразилии пройдет и грузинская неделя, в рамках которой состоятся выставка о трех видах грузинского алфавита и мастер-классы грузинской кулинарии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

