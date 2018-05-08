Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Бразилии вышла почтовая марка в связи со 100-летним юбилеем Первой Грузинской Демократической Республики


08.05.2018   15:48
В связи со 100-летним юбилеем Первой Грузинской Демократической Республики бразильская почта выпустила новую почтовую марку.

На марке изображен обнаруженный в Грузии древнейший квеври и есть надписи – «Грузия – колыбель вина» и «100-летний юбилей основания Первой Грузинской Демократической Республики».

По информации министерства иностранных дел Грузии, эта марка будет способствовать повышению информированности о Грузии и укоренении Грузии, как родины вина не только в Бразилии, но и в португалоязычном мире.

Издать почтовую марку, посвященную Грузии удалось при активном участии посольства Грузии в Бразилии.

В рамках юбилея 100-летия основания Грузинской Демократической Республики, в Бразилии пройдет и грузинская неделя, в рамках которой состоятся выставка о трех видах грузинского алфавита и мастер-классы грузинской кулинарии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
Гогуадзе: Наша задача - говорить с населением оккупированных территорий
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении
Гурбанов: Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2019 году
На заседании Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз утверждена Концепция дорожной карты
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна