В результате автоаварии в Мцхете погибли 3 человека, 10 пострадали

08.05.2018 20:00 В селе Ксани Мцхетского муниципалитета в результате автоаварии погибли 3 человека, а 10 пострадали.



По имеющейся информации, один из погибших ребенок.



Экипаж скорой медицинской помощи доставил пострадавших в больницу.



В Министерстве внутренних дел заявили, что ведется следствие в связи с происшествием по части 7 статьи 276 УК, что подразумевает нарушение безопасности движения транспорта или правила эксплуатации, что повлекло смерть двух или более человек.

















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