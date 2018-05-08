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В результате автоаварии в Мцхете погибли 3 человека, 10 пострадали
08.05.2018 20:00
В селе Ксани Мцхетского муниципалитета в результате автоаварии погибли 3 человека, а 10 пострадали.
По имеющейся информации, один из погибших ребенок.
Экипаж скорой медицинской помощи доставил пострадавших в больницу.
В Министерстве внутренних дел заявили, что ведется следствие в связи с происшествием по части 7 статьи 276 УК, что подразумевает нарушение безопасности движения транспорта или правила эксплуатации, что повлекло смерть двух или более человек.
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