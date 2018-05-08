Количество жертв на дорогах Грузии в первом квартале 2018 года увеличилось

08.05.2018 20:35 По данным Грузстата, за первый квартал 2018 года в результате дорожно-транспортных происшествий в Грузии погибло 107 человек. В прошлом году за аналогичный период смертность на дорогах составила 104 человека.



Увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий. За первые три месяца 2018 года по всей стране зарегистрировано 1428 аварий, в которых пострадали 1 986 человек. В первом квартале 2017 года произошло 1392 аварии, в которых пострадали 1787 человек.



С 1 июля прошлого года вступили в силу поправки к Закону «о дорожном движении», в соответствии с которыми была активирована балльная система и бесконтактное патрулирование. Причинами ужесточения закона назывались высокие показатели аварий и жертв на дорогах.















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