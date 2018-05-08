Специалисты призывают граждан воздержаться от приема как наркотических, так и других неизвестных веществ

08.05.2018 23:20 В целях реагирования на случаи передозировки наркотиками, в министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты прошла встреча с участием руководителей ведомства, структурных единиц и специалистов области.



На встрече принесли соболезнования умершим от приема т.н. клубных наркотиков. Как заявляют в министерстве, причину смерти устанавливает Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, и соответственно, сложно определить препарат с эффектом антидота.



Специалисты еще раз призвали население не употреблять неустановленные вещества для наркотического опьянения. Т.н. «клубный наркотик» может сопровождаться такими же фатальными осложнениями, как и другие наркотические вещества.



На встрече говорили о случаях передозировки наркотическими веществами группы «опиатов», и использовании «Налоксона», как антидота. Препарат «Налоксон» можно использовать без ограничений и выписать рецепт может любой врач.



«Стоит учитывать тот факт, что большинство т.н. клубных (рекреационных) наркотиков принадлежит к психоактивным веществам, в отношении которых «Налоксон» является неэффективным (он эффективен только при отравлении наркотическими веществами группы «опиатов»). Вместе с тем, согласно инструкции, разработанной производителем регистрированного в Грузии «Налоксона», во время его использования должен быть соблюден ряд мер безопасности в целях избежания развития предполагаемых побочных реакций. Соответственно, вводить «Налоксон» в организм может только медицинский персонал, либо лица, прошедшие соответствующую подготовку.



Стоит отметить, что при содействии Глобального фонда и министерства, с 2009 года «Сеть снижения вреда» беспрерывно снабжает «Налоксоном» (в год около 12 000 ампул) наркозависимых лиц, которым также проводится надлежащая подготовка по его использованию. Вместе с тем, в Грузии осуществляется терапия замещения для наркозависимых лиц — «Бупренорфин-Налоксон», — заявляют в министерстве.



По данным ведомства, участники встречи обсудили пути превенции случаев наркотической передозировки и призвали граждан воздержаться от приема как наркотических, так и других неизвестных веществ.















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