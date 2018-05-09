Ресторанам в Грузии предлагают лицензию на курение табака за 15 00 лари

09.05.2018 11:34 После того, как с 1 мая запрещено курить табак в закрытых помещениях, очевидно, определенные группы решили использовать регуляции в свою пользу, обмануть ресторанный бизнес, и в обход закона получить некоторую финансовую выгоду.



Закон "О контроле табака" устанавливает условия выдачи лицензии только в случае сигара-баров. Предложение лиц, действующих по т.н. мошеннической схеме, выглядит следующим образом: если какое-либо ресторанное заведение, кафе или бар заплатит 15 000 лари, они получат соответствующую лицензию, и для их потребителей будет допустимо потребление табака в закрытом пространстве. Юрист Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе говорит, что рестораны получили такие предложения, но кто они, не известно.



"Думаю, это криминальный случай, когда группа каких-то людей обманывает владельца или менеджера ресторана, и предлагает лицензию. Кто-то ходит, и предлагает ресторанам определенные условия в связи с лицензированием курения, но это ложь, поскольку закон не предусматривает этого"- пояснил Бурджанадзе.



О проблеме известно в правительственных ведомствах. В национальном центре контроля заболеваний BM.GE заявили, что предложение о лицензировании получили ресторанные заведения, действующие не только в Тбилиси, но и регионах.



"В основном к нам обратились с вопросом из кафе-ресторанов Тбилиси и регионов, поскольку с ними связываются разные люди, не знаю, кто они, и какую организацию представляют, которые сообщают им, будто за 15 000 лари можно купить лицензию, дающую им право на потребление табака в своих заведениях. Это абсолютно ошибочно, и не соответствует реальности. Закон однозначно гласит, что ни одно здание общественного собрания не может быть с табаком, все они свободны от табака, и никакой лицензией купить это не получится. Единственное, где можно получить право по лицензии, это сигара-бар, где можно только курить и пить, там продуктов питания не должно быть, соответственно сигара-бар не может исполнять функцию ресторана"- пояснила начальник Департамента незаразных заболеваний Национального контроля заболеваний Лела Стуруа.



По ее словам, не исключено, что данным фактом заинтересуется Министерство внутренних дел. Видимо, в обществе есть недостаток информации, поскольку по заявлению Стуруа, ряд субъектов продает запретительные знаки потребления табака от имени Национального центра контроля заболеваний, что в действительности выдается совершенно бесплатно.

















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