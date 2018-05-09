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Влажные салфетки содержат пластик, который не разлагается в природе.


09.05.2018   11:55


Согласно намерениям британского правительства, влажные салфетки, которые широко используются в различных сферах повседневной жизни, могут исчезнуть с прилавков магазинов этой страны.

Правительство утверждает, что его план по ликвидации пластиковых отходов "включает продукты одноразового использования, такие как влажные салфетки.

Салфетки содержат пластик, который не разлагается в природе.

Поэтому производителям придется либо создать салфетку без пластика, либо потребители будут вынуждены обходиться без этого продукта.

Влажные салфетки также является причиной 93% случаев забитых канализационных труб в Британии. Это побудило правительство и промышленность сосредоточиться на том, чтобы убедить потребителей не выбрасывать их в сточные воды.

Британский департамент окружающей среды, однако, признает, что поощряет производителей менять состав влажных салфеток, чтобы они подвергались переработке и не содержали пластика.

Согласно объявленным премьер-министром Терезой Мэй планами, до 2042 года в стране должны исчезнуть все "пластиковые отходы, которых можно избежать".

В частности, британское правительство планирует запретить продажу пластиковых соломинок, мешалок и ушных палочек, чтобы защитить реки и океаны от загрязнения.


afn.by





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