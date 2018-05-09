Влажные салфетки содержат пластик, который не разлагается в природе.

09.05.2018 11:55



Согласно намерениям британского правительства, влажные салфетки, которые широко используются в различных сферах повседневной жизни, могут исчезнуть с прилавков магазинов этой страны.



Правительство утверждает, что его план по ликвидации пластиковых отходов "включает продукты одноразового использования, такие как влажные салфетки.



Салфетки содержат пластик, который не разлагается в природе.



Поэтому производителям придется либо создать салфетку без пластика, либо потребители будут вынуждены обходиться без этого продукта.



Влажные салфетки также является причиной 93% случаев забитых канализационных труб в Британии. Это побудило правительство и промышленность сосредоточиться на том, чтобы убедить потребителей не выбрасывать их в сточные воды.



Британский департамент окружающей среды, однако, признает, что поощряет производителей менять состав влажных салфеток, чтобы они подвергались переработке и не содержали пластика.



Согласно объявленным премьер-министром Терезой Мэй планами, до 2042 года в стране должны исчезнуть все "пластиковые отходы, которых можно избежать".



В частности, британское правительство планирует запретить продажу пластиковых соломинок, мешалок и ушных палочек, чтобы защитить реки и океаны от загрязнения.





afn.by











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