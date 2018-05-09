Турецкие СМИ о деталях освобождения граждан Грузии, ставших жертвами трафикинга

09.05.2018 12:41 Турецкие СМИ пишут о деталях операции по освобождению граждан Грузии, ставших жертвами трафикинга. По данным журналистов, в результате спецоперации в провинции Адана были освобождены шесть грузинок, которых заставляли участвовать в проституции.



Изначально распространялись данным, что турецкие правоохранители освободили трех граждан Грузии.



Как пишут турецкие СМИ, спецоперация прошла 4 мая и в ней участвовали 300 правоохранителей. Подготовка к спецоперации длилась 3 месяца. Полиция использовала дроны. Заранее была перекрыта магистраль, чтобы преступникам не удалось скрыться.



По данным журналистов в трех домах в районе Козан всего находились восемь женщин.



Полиция, прибывшая на место, обнаружила 30-летнюю Олесю В., которая заперла дверь. Правоохранителям пришлось ломать ее.



Часть жертв была заперта в шкафах.



В ходе обыска изъят один пистолет и три винтовки. В домах находились питбули, которыми запугивали женщин – жертв трафикинга.



Как выяснило следствие, граждан Грузии привезли в Турцию обманом. Им обещали жениться. По словам правоохранителей, взамен на контракт, оформленный с одной из женщин, подозреваемые получали сумму в размере 100-400 лир. Кроме того им зачислялись 50% доходов от проституции, которые приносила женщина, доставленная в Турцию.



В результате обыска полиция изъяла 75 тысяч лир и бухгалтерскую книгу, которая содержала доходы женщин от проституции.



По делу о насильственном привлечении к проституции задержаны 18 человек. Как установила полиция, они и их родственники в течение многих лет осуществляли преступную деятельность и получили миллионы лир.

Преступникам официально предъявили обвинения. Шесть освобожденных граждан Грузии вернули на родину.















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