МВД Грузии признает, что преступность выросла в два раза

09.05.2018 17:45 Количество зарегистрированных в Грузии преступлений за март 2018 года возросло на 55,72% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорится в статистических данных, опубликованных на сайте МВД Грузии.



В марте текущего года в Грузии зарегистрировано около 5,4 тысячи преступлений, в то время как в этом же месяце в 2017 году общее количество преступлений составило около 3,5 тысячи. При этом раскрываемость преступлений в марте текущего года составила 26,91%.



Согласно статистическим данным, в марте 2018 года больше всего было зафиксировано преступлений, совершенных против собственности (кражи, грабежи, разбои и прочее) — 2,2 тысячи.



На втором месте — преступления, совершенные против здоровья человека (умышленное причинение легкого, менее тяжкого, тяжкого вреда здоровью, насилие, семейное насилие и прочее) — 972.



На третьем месте преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта. В марте этого года в Грузии зафиксировали 450 таких преступлений.



Также в марте было зафиксировано шесть умышленных убийств, три из которых уже раскрыто. Это на 40% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. В марте 2017 года было зафиксировано 10 умышленных убийств, семь из которых раскрыли.















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