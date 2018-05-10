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За нарушение закона об употреблении табака в Грузии оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц


10.05.2018   11:44
С 1-го 8 мая включительно за нарушение закона об употреблении табака в Грузии оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц, - сообщает МВД.

По их же информации, о нарушении правил употребления табака поступило всего 46 сообщений.

«С 1-го по 8 мая поступило всего 46 сообщений о нарушении правил употребления табака в масштабе Грузии. За нарушение закона оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц. Патрульной полицией на каждое сообщение выдан соответствующий протокол реагирования», - говорится в информации МВД.






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