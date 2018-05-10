|
За нарушение закона об употреблении табака в Грузии оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц
10.05.2018 11:44
С 1-го 8 мая включительно за нарушение закона об употреблении табака в Грузии оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц, - сообщает МВД.
По их же информации, о нарушении правил употребления табака поступило всего 46 сообщений.
«С 1-го по 8 мая поступило всего 46 сообщений о нарушении правил употребления табака в масштабе Грузии. За нарушение закона оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц. Патрульной полицией на каждое сообщение выдан соответствующий протокол реагирования», - говорится в информации МВД.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна