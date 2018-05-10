За нарушение закона об употреблении табака в Грузии оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц

10.05.2018 11:44 С 1-го 8 мая включительно за нарушение закона об употреблении табака в Грузии оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц, - сообщает МВД.



По их же информации, о нарушении правил употребления табака поступило всего 46 сообщений.



«С 1-го по 8 мая поступило всего 46 сообщений о нарушении правил употребления табака в масштабе Грузии. За нарушение закона оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц. Патрульной полицией на каждое сообщение выдан соответствующий протокол реагирования», - говорится в информации МВД.















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