Суд приговорил к заключению задержанных по обвинению в реализации наркотиков по интернету

10.05.2018 15:51 Тбилисский городской суд приговорил к заключению Георгия Гогебашвили и Нино Гегелашвили, задержанных по факту реализации наркотических веществ в особо крупном размере по интернету.



Заключения для обвиняемых требовала прокуратура. По словам прокурора по делу, в результате двухмесячной операции, существуют доказательства, которые указывают на вину обоих лиц, в том числе – телефонные разговоры и переписка.



Правоохранители задержали 27-летнюю Нино Гелашвили и 24-летнего Георгия Гогебашвили по обвинению в реализации наркотиков 8 мая.















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