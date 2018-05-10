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Суд приговорил к заключению задержанных по обвинению в реализации наркотиков по интернету
10.05.2018 15:51
Тбилисский городской суд приговорил к заключению Георгия Гогебашвили и Нино Гегелашвили, задержанных по факту реализации наркотических веществ в особо крупном размере по интернету.
Заключения для обвиняемых требовала прокуратура. По словам прокурора по делу, в результате двухмесячной операции, существуют доказательства, которые указывают на вину обоих лиц, в том числе – телефонные разговоры и переписка.
Правоохранители задержали 27-летнюю Нино Гелашвили и 24-летнего Георгия Гогебашвили по обвинению в реализации наркотиков 8 мая.
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