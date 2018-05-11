Жертвой пожара в Тбилиси стал 65-летний мужчина

11.05.2018 11:04 Жертвой пожара на улице Раждена Гветадзе в Тбилиси стал 65-летний мужчина. Интоксикацию дымом получили две женщины и малолетний ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу.



По информации службы управления чрезвычайными ситуациями, из-за сильного задымления в подъезде были эвакуированы жители корпуса.



В результате пожара сгорела площадь 60-70 кв.м. В работах по ликвидации принимали участие 10 пожарно-спасательных бригад.

















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