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Жертвой пожара в Тбилиси стал 65-летний мужчина
11.05.2018 11:04
Жертвой пожара на улице Раждена Гветадзе в Тбилиси стал 65-летний мужчина. Интоксикацию дымом получили две женщины и малолетний ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу.
По информации службы управления чрезвычайными ситуациями, из-за сильного задымления в подъезде были эвакуированы жители корпуса.
В результате пожара сгорела площадь 60-70 кв.м. В работах по ликвидации принимали участие 10 пожарно-спасательных бригад.
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