В Грузии штрафы за курение в некоторых ресторанах возрастут до 2 тысяч лари

11.05.2018 15:16 Некоторые рестораны планируют ввести собственные штрафы на курение в помещениях размером в две тысячи лари (более 816 долларов), заявил основатель федерации ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в интервью газете «Резонанси».



Антитабачное законодательство задействовали в Грузии с 1 мая. Отныне курить запрещено в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и в других помещениях. Исключение составляют открытые веранды, террасы баров и ресторанов, сигара-бары, а также тюрьмы и психиатрические лечебницы.



«Я поменял внутренние правила, установил штраф в две тысячи лари на курение именно на моих объектах. Если кто-то нарушит эта правило, заплатит данную сумму. Далее налог НДС, доходные и другие расходы (которые связаны с курением) заплачу я и заплачу премию тому, кто обнаружил курильщика, вместе с зарплатой. Все это составит две тысячи лари», — заявил Алавердашвили.



По информации телекомпании «Имеди», некоторые рестораторы готовы выкупить лицензию на курение в своих заведениях за 15 тысяч лари (более 6,1 тысячи долларов), однако, по словам представителей грузинского офиса Всемирной организации здравоохранения, сделать это невозможно, исходя из существующего законодательства.



«Не существует законодательства, согласно которому владелец ресторана, общественного учреждения или другого объекта приобретет лицензию и согласно данной лицензии у него будет право позволить курить табак, это исключено», — заявил в интервью телеканалу представитель офиса ВОЗ в Грузии Каха Гвинианидзе.



Представитель ВОЗ уточнил, что сигара-барами могут называться заведения, которые приобретают сигары и 15% их прибыли связано с сигарами, в это же время это заведение является изолированным, имеет отдельный вход, есть специальное противопожарное оборудование и там не продаются продукты питания, кроме напитков. В сигара-барах допускаться курение только сигар.



Возможность приобретения лицензии на курение не подтверждает и глава федерации ресторанов. «У меня нет планов приобретения какой-либо лицензии, даже если эта информация соответствовала бы истине», — сказал Алавердашвили.



По данным телекомпании «Имеди» за нарушение правил употребления табачных изделий, с 1 по 8 мая были оштрафованы 12 физических и 13 юридических лиц. За неделю после вступления в силу нового закона в МВД Грузии поступило 46 сообщений о нарушениях.



Согласно изменениям в законе «О табачном контроле», с 1 мая 2018 года штраф за курение в закрытых помещениях для курильщика составит 100 лари (около 40 долларов), а для владельцев ресторанов и кафе – 500 лари (около 200 долларов).

















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