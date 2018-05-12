СГБ раскрыла очередную мошенническую схему с присвоением государственных земель

12.05.2018 11:56 Сотрудники Службы Госбезопасности Грузии (СГБ) раскрыли очередную мошенническую схему с присвоением государственных земель. На этот раз факт выявлен в Адигенском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети).



По делу был задержан один гражданин – Антон Х.. Еще восемь человек, которые являются сотрудниками мэрии Адигенского муниципалитета, привлечены к уголовной ответственности.



Следствие установило, что Антон Х. решил незаконно присвоить земельный участок в селе Даба Абастумани в Адигенском районе. Сделать это ему удалось на основании справки о праве на собственность, которую ему выдала Уполномоченная постоянная комиссия по признанию прав на собственность земельных участков, существующих на территории Адигенского муниципалитета. В результате, по данным СГБ, государству был нанесен ущерб в размере более 7,9 тысячи лари (около 3,3 тысячи долларов).



Восемь сотрудников мэрии, ставшие фигурантами дела, являются членами комиссии по признанию прав. В частности, это заместитель мэра Адигени, а также руководители различных департаментов мэрии.



«Члены Комиссии недобросовестно выполняли возложенные на них обязанности, и, игнорируя требования действующего законодательства, приняли решение о передаче земли Антону Х.», — отмечают в СГБ.



По обвинению в помощи при совершении мошенничества и подготовке фальшивых документов сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ привлекли к уголовной ответственности еще трех человек. Они не являются сотрудниками мэрии, по информации СГБ все трое подтвердили нотариально заверенную фальшивую справку, подтверждающую, что земельный участок якобы принадлежит Антону Х..



Расследование дела ведется сразу по трем статьям УК Грузии – «мошенничество», «изготовление фальшивых документов» и «служебная халатность», что наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.















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